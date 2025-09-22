Alto Calore incontro tra i sindaci soci in vista dell' Assemblea

I sindaci i cui comuni sono serviti da Alto Calore Servizi si incontreranno venerdì 26 settembre, alle ore 18:00, presso la Casa municipale di Pietradefusi – frazione Dentecane, in piazza Dante Troisi – per definire una linea comune in vista dell’assemblea dei soci convocata per il prossimo 30. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

