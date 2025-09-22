Alta tensione Russia Nato la Gran Bretagna | Se dovremo affrontare i caccia russi lo faremo

I tre caccia russi MiG-31 che secondo le autorità estoni hanno violato lo spazio aereo per 12 minuti sono al centro della riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza Onu. Il Cremlino ha definito l'incidente come "privo di fondamento" e nega qualsiasi sconfinamento. L'episodio arriva dopo. 🔗 Leggi su Today.it

Alta tensione Russia Nato, la Gran Bretagna: Se dovremo affrontare i caccia russi lo faremo; Ucraina, jet russi violano spazio aereo dell'Estonia e sorvolano piattaforma Baltico; Russia nega sconfinamenti aerei, alta tensione con la Nato.

Scudo NATO contro la Russia: Medvedev minaccia la guerra e alza la tensione in Europa - In meno di una settimana anche un altro paese della Nato, la Romania, ha segnalato un’incursione nel proprio spazio aereo, dichiarando il 14 settembre di aver “rilevato e tracciato” un drone. Segnala tag24.it

Russia-Nato, terza guerra mondiale è già iniziata? - Peskov accusa la Nato di essere già in guerra con la Russia. Si legge su tag24.it