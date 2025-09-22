Alpha recensione | dopo Titane Julia Ducournau torna con un drama-horror tra sangue e pietra
La nostra recensione di Alpha: il nuovo film scritto e diretto da Julia Ducournau, già Palma d’Oro per Titane, e presentato a Cannes 78: un drama-horror che propone un’incredibile esperienza sensoriale e visiva. Alpha è il terzo film di Julia Ducournau, la visionaria regista già autrice del premiatissimo Raw – Una cruda verità e vincitrice della Palma d’Oro l’anno scorso a Cannes con il controverso Titane. Quest’anno ci ha riprovato portando in concorso sulla croisette un’opera dalle venature horror che unisce il dramma sociale a quello familiare. La storia è quella di una giovane adolescente e del suo rapporto con la madre e lo zio, sullo sfondo cupo e metaforico di un virus che trasforma le persone in pietra. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: alpha - recensione
Alpha, la recensione: un film spiazzante e affascinante. Ma imperfetto
Alpha: la recensione del film vincitore della Palma d’Oro di Julia Ducournau
Alpha recensione del film appena uscito al cinema. Visto al Festival di Locarno 2025, semplicemente stupendo e lascia il segno. Gran bel film da vedere! #locarno #LocarnoFilmFestival - X Vai su X
ALPHA - RECENSIONE: ECCO CHE APPROCCIO DEVI AVERE PER VEDERLO - link nei commenti - facebook.com Vai su Facebook
Alpha – Un film duro come la pietra; Alpha: la recensione del film ‘materno’ di Julia Ducournau; Alpha, la recensione del nuovo film della regista Palma d’oro per Titane.
Alpha: lo spiazzante ritorno dopo la Palma d’Oro. La recensione del film di Julia Ducournau - Dopo il successo ottenuto con Titane, esce nelle sale il 18 settembre l’opera terza di Julia Ducournau, dopo un passaggio al Festival di Cannes carico di aspettative e che ha polarizzato le reazioni d ... Riporta bestmovie.it
Alpha, la recensione del nuovo film della regista Palma d’oro per Titane - La regista Julia Ducournau, Palma d’oro per Titane nel 2021, è tornata in concorso al Festival di Cannes 2025 con il suo terzo lungometraggio, Alpha, ... Si legge su ciakmagazine.it