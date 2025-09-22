Alpha recensione | dopo Titane Julia Ducournau torna con un drama-horror tra sangue e pietra

La nostra recensione di Alpha: il nuovo film scritto e diretto da Julia Ducournau, già Palma d’Oro per Titane, e presentato a Cannes 78: un drama-horror che propone un’incredibile esperienza sensoriale e visiva. Alpha è il terzo film di Julia Ducournau, la visionaria regista già autrice del premiatissimo Raw – Una cruda verità e vincitrice della Palma d’Oro l’anno scorso a Cannes con il controverso Titane. Quest’anno ci ha riprovato portando in concorso sulla croisette un’opera dalle venature horror che unisce il dramma sociale a quello familiare. La storia è quella di una giovane adolescente e del suo rapporto con la madre e lo zio, sullo sfondo cupo e metaforico di un virus che trasforma le persone in pietra. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

