Alluvione in via Tintoretto: case allagate, soccorsi in azione. Questa mattina, in Via Tintoretto a Lentate, si è verificata un’ alluvione che ha causato interruzioni di corrente elettrica e danni materiali in diverse abitazioni. I residenti segnalano disagi diffusi, in particolare nelle zone più basse del paese. La testimonianza di un residente. Un cittadino ha riferito: “Stamattina mi sono svegliato shockato al buio, senza luce e con alcuni danni in casa. Abito in centro, ma spostandomi verso la parte più bassa di Lentate mi sono trovato davanti a uno scenario che non dimenticherò mai: quella zona completamente sommersa dall’acqua. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Alluvione in via Tintoretto: disagi e interventi a Lentate