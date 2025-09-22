Alluvione in via Tintoretto | disagi e interventi a Lentate
Alluvione in via Tintoretto: case allagate, soccorsi in azione. Questa mattina, in Via Tintoretto a Lentate, si è verificata un’ alluvione che ha causato interruzioni di corrente elettrica e danni materiali in diverse abitazioni. I residenti segnalano disagi diffusi, in particolare nelle zone più basse del paese. La testimonianza di un residente. Un cittadino ha riferito: “Stamattina mi sono svegliato shockato al buio, senza luce e con alcuni danni in casa. Abito in centro, ma spostandomi verso la parte più bassa di Lentate mi sono trovato davanti a uno scenario che non dimenticherò mai: quella zona completamente sommersa dall’acqua. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: alluvione - tintoretto
Maltempo a Roma, nubifragio sulla Capitale. Strade e case allagate nella notte; Dalle vasche del Seveso alla Nazionale dei Giovi.
Alluvione, a Pianello di Ostra via a lavori per il nuovo ponte - Continua l'opera di ricostruzione delle infrastrutture interessate dall'alluvione del 15 settembre 2022. Si legge su ansa.it
Danni da alluvione, via a cantieri per sistema idrico e fognario - Ricostruire il sistema infrastrutturale idrico e fognario dei territori colpiti dall'alluvione del 15 settembre 2022. Lo riporta ansa.it