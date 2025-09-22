Alluvione a Meda allagamenti e auto sommerse dall’acqua | le impressionanti immagini dall’alto

Ilfattoquotidiano.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forti piogge che si sono abbattute sulla Lombardia hanno causato allagamenti in diverse località. A Milano il Seveso è esondato. Problemi anche a Meda, in Monza Brianza, letteralmente sommersa dallacqua. Ecco le immagini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

alluvione a meda allagamenti e auto sommerse dall8217acqua le impressionanti immagini dall8217alto

© Ilfattoquotidiano.it - Alluvione a Meda, allagamenti e auto sommerse dall’acqua: le impressionanti immagini dall’alto

In questa notizia si parla di: alluvione - meda

A Milano esonda il Seveso, allagamenti e danni in Brianza - Evacuata una scuola a Milano; Meda allagata, la rabbia dei residenti: l’analisi dell’esondazione del Tarò in città; Cronaca meteo. Forte maltempo con temporali, nubifragi ed esondazioni. Ecco dove sta colpendo.

alluvione meda allagamenti autoMeda allagata, la rsa è isolata. Il sindaco: «Situazione apocalittica, più grave del 2014» - Meda sott'acqua in centro, in crisi tutto l'asse del torrente da Cabiate a Bovisio Masciago passando per Seveso e Cesano Maderno. Scrive msn.com

Allagamenti in Brianza, Meda sott’acqua: il torrente esonda, blackout e traffico in tilt - Maltempo in Lombardia: a Meda l’acqua arriva alle ginocchia, il torrente esonda e il Comune invita a uscire solo in caso di necessità. Segnala affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Alluvione Meda Allagamenti Auto