Alluvione a Cairo Montenotte auto travolte dal Bormida in piena | il drone

Quotidiano.net | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le immagini dal drone lungo il fiume, dopo l'esondazione avvenuta nella notte. Diverse vetture sono state travolte dal corso d'acqua. Allagato anche un campeggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

alluvione cairo montenotte autoLiguria in allerta arancione, alluvione sulla Valbormida - Savona – Alluvione in corso in Valbormida dalle prime ore del giorno: una violenta bomba d’acqua si è abbattuta su Cairo Montenotte, Carcare, Dego e Pontinvrea. Secondo ilsecoloxix.it

Meteo, alluvione a Cairo Montenotte (SV): il fiume Bormida esonda e provoca gravi allagamenti, il Video - Nella notte il fiume Bormida è esondato a Cairo Montenotte (entroterra di Savona), travolto dalla piena generata dalle intense piogge delle ultime ore. Segnala ilmeteo.it

