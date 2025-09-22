Alluvione a Cairo Montenotte auto travolte dal Bormida in piena | il drone
Le immagini dal drone lungo il fiume, dopo l'esondazione avvenuta nella notte. Diverse vetture sono state travolte dal corso d'acqua. Allagato anche un campeggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: alluvione - cairo
#Meteo, alluvione a #Cairo #Montenotte (SV): il fiume #Bormida esonda e provoca gravi allagamenti, il #Video - X Vai su X
MeteoNews 24. . Alluvione a Cairo Montenotte (SV) a causa dell'esondazione del Bormida. Raggiunti i 414 mm di pioggia a Dego,. Video di Nello Pelusi da Cairo Montenotte. - facebook.com Vai su Facebook
Alluvione a Cairo Montenotte, auto travolte dal Bormida in piena: il drone; Alluvione in Val Bormida. In ginocchio Carcare e Cairo Montenotte. Il video; Alluvione in Valbormida: il triste risveglio di Cairo - LE FOTO.
Liguria in allerta arancione, alluvione sulla Valbormida - Savona – Alluvione in corso in Valbormida dalle prime ore del giorno: una violenta bomba d’acqua si è abbattuta su Cairo Montenotte, Carcare, Dego e Pontinvrea. Secondo ilsecoloxix.it
Meteo, alluvione a Cairo Montenotte (SV): il fiume Bormida esonda e provoca gravi allagamenti, il Video - Nella notte il fiume Bormida è esondato a Cairo Montenotte (entroterra di Savona), travolto dalla piena generata dalle intense piogge delle ultime ore. Segnala ilmeteo.it