All' Università di Parma torna la Notte europea dei Ricercatori
Ammirare la magia della chimica e dei cristalli e avventurarsi alla scoperta del mondo dei farmaci, fare un viaggio nell’Isola di Utopia per un’impresa filosofica collettiva e uno nella storia della lingua italiana, partecipare a una maratona di rianimazione cardiopolmonare, sfidare un algoritmo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
