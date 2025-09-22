All' Università di Parma torna la Notte europea dei Ricercatori

Parmatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ammirare la magia della chimica e dei cristalli e avventurarsi alla scoperta del mondo dei farmaci, fare un viaggio nell’Isola di Utopia per un’impresa filosofica collettiva e uno nella storia della lingua italiana, partecipare a una maratona di rianimazione cardiopolmonare, sfidare un algoritmo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: universit - parma

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Parma Torna Notte