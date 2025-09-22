Allo scultore ravennate Giannantonio Bucci il 19esimo premio Nella Versari | Testimone dell' arte
Si è svolta sabato pomeriggio scorso la cerimonia di consegna del “Premio Nella Versari”, giunto alla sua diciannovesima edizione. Un appuntamento ormai storico per la comunità meldolese, che dal 1998 rende omaggio a personalità di spicco nel panorama artistico regionale e nazionale.Il premio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: scultore - ravennate
Allo scultore ravennate Giannantonio Bucci il 19esimo premio Nella Versari: Testimone dell'arte; La statua del marinaio si sposta. Iniziate le operazioni di imballaggio: Trasloco nelle prossime settimane; Monumento ai caduti del mare, Buzzi (Pd): Dal 2014 esiste un progetto per il restauro e lo spostamento.
Alla galleria Michelacci la mostra "Giannantonio Bucci - Un racconto della scultura" - Dal 20 settembre al 12 ottobre la galleria ‘Luigi Michelacci" di Meldola ospiterà la mostra "Giannantonio Bucci - Riporta forlitoday.it
Premio Versari all’artista Bucci. Domani s’inaugura la mostra - Sarà inaugurata domani l’edizione 19 del Premio Nella Versari di Meldola assegnato alla memoria di ‘Giannantonio Bucci. Scrive msn.com