Allerta meteo su Roma e Lazio il maltempo si aggrava su quasi tutto il territorio | attesi pioggia e rovesci

Allerta meteo a Roma e nel Lazio: temporali e vento forte dal 22 al 23 settembre. Protezione Civile attiva, ecco le regole da seguire in emergenza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Allerta meteo su Roma e Lazio, il maltempo si aggrava su quasi tutto il territorio: attesi pioggia e rovesci

In questa notizia si parla di: allerta - meteo

Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo

Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati

Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

? Allerta Meteo, l'anomalia dell'Uragano Gabrielle: nasce alle Bermuda e punta dritto sull'Europa, domenica arriva in Portogallo! - X Vai su X

Allerta meteo arancione dal tardo pomeriggio di lunedì 22 settembre 2025, e per le successive 24-36 ore ? Si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci - facebook.com Vai su Facebook

Sito Istituzionale | Allerta meteo arancione nel Lazio; Maltempo a Roma e nel Lazio, scatta l’allerta meteo; Meteo a Roma: allerta arancione per maltempo. Possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Maltempo a Roma: torna la pioggia, scatta l’allerta meteo - La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per le prossime ore. Scrive romadailynews.it

Allerta maltempo arancione dal pomeriggio di oggi a Roma e sul Lazio: previsti temporali e grandine - Si prevedono a Roma e nel Lazio "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale ... Segnala fanpage.it