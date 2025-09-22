Allerta meteo su Napoli le chiusure previste in città per il maltempo

A seguito dell’avviso di allerta meteo di colore "giallo" emanato dalla Protezione Civile regionale per fenomeni meteorologici avversi, valido dalle ore 00:00 alle 23.59 di martedì 23 settembre, il Comune di Napoli rende noto che resteranno chiusi, per tutta la durata dell'allerta, i parchi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

