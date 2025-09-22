Allerta meteo su Napoli le chiusure previste in città per il maltempo
A seguito dell’avviso di allerta meteo di colore "giallo" emanato dalla Protezione Civile regionale per fenomeni meteorologici avversi, valido dalle ore 00:00 alle 23.59 di martedì 23 settembre, il Comune di Napoli rende noto che resteranno chiusi, per tutta la durata dell'allerta, i parchi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo
Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati
Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo
ALLERTA METEO GIALLA Il Centro Funzionale della Regione Toscana ha emanato un'allerta meteo per lunedì 22 settembre: previsto codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore e temporali forti dalle 12:00 alle 23:59. - facebook.com Vai su Facebook
Da mezzanotte scatta l'allerta meteo gialla - L'avviso diramato dalla Protezione civile regionale: attese piogge, anche intense, grandinate e fulmini. Come scrive rainews.it
Allerta meteo a Napoli e in Campania, temporali e forte vento martedì 23 settembre - Allerta meteo di colore giallo, su quasi tutto il territorio, quella emanata dalla Protezione Civile della Campania per la giornata di domani, martedì ... Riporta fanpage.it