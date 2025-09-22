Allerta meteo scuole chiuse martedì 23 settembre | stop alle lezioni in diversi comuni ELENCO IN AGGIORNAMENTO

L’autunno ha fatto il suo ingresso in Italia con un’ondata di maltempo che ha coinciso con l’Equinozio, portando forti precipitazioni, temporali e, localmente, nubifragi tra la sera del 22 settembre e la giornata del 23 settembre. La quinta perturbazione atlantica del mese, spinta da correnti occidentali, ha investito soprattutto il Nord-Ovest e la Toscana, segnando un brusco passaggio dal caldo estivo a condizioni tipicamente autunnali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it