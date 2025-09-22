Allerta meteo scuole chiuse martedì 23 settembre | stop alle lezioni in diversi comuni ELENCO IN AGGIORNAMENTO
L’autunno ha fatto il suo ingresso in Italia con un’ondata di maltempo che ha coinciso con l’Equinozio, portando forti precipitazioni, temporali e, localmente, nubifragi tra la sera del 22 settembre e la giornata del 23 settembre. La quinta perturbazione atlantica del mese, spinta da correnti occidentali, ha investito soprattutto il Nord-Ovest e la Toscana, segnando un brusco passaggio dal caldo estivo a condizioni tipicamente autunnali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: allerta - meteo
Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo
Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati
Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo
ALLERTA METEO GIALLA Il Centro Funzionale della Regione Toscana ha emanato un'allerta meteo per lunedì 22 settembre: previsto codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore e temporali forti dalle 12:00 alle 23:59. - facebook.com Vai su Facebook
Allerta Meteo, scuole chiuse domani 23 settembre: ecco dove, l’ELENCO aggiornato LIVE; Maltempo sferza il Nord, donna dispersa nell'Alessandrino. Allerta arancione in Liguria e Lombardia - Allerta arancione per il rischio idrogeologico a Venezia; L'allerta meteo chiude in anticipo (e da martedì arriva il freddo): le previsioni.
Maltempo, allerta meteo arancione in Lombardia: chiuse scuole e strade, colpita anche la Liguria - Scatta l’allerta meteo arancione in Lombardia e in Liguria: precipitazioni record e criticità diffuse in diverse zone. Si legge su notizie.it
Allerta arancione: scuole chiuse, decidono i singoli comuni - la sospensione dell'attività didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari, gli Istituti Tecnici Superiori, il ... Lo riporta rainews.it