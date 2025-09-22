Allerta meteo nel Sannio | temporali intensi grandine e allagamenti

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali, a partire dalle 23.59 di oggi 22 settembre alle 23.59 di domani, 23 . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Allerta meteo nel Sannio: temporali intensi, grandine e allagamenti

In questa notizia si parla di: allerta - meteo

