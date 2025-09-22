Allerta meteo in 12 regioni martedì da incubo per il maltempo Le previsioni città per città
Roma, 22 settembre 2025 – Italia sferzata dalla nuova ondata di maltempo: è confermata anche per domani, martedì 23 settembre, l’allerta meteo arancione in Lombardia, Veneto e Lazio. Dopo i numerosi danni registrati nelle zone di Milano, Como, Savona e Alessandria – per le frane e le esondazioni dei fiumi, la perturbazione di origine atlantica sta portando maltempo in tutto il Paese. È allerta rossa sul fiume Seveso per le piogge “estremamente rare” cadute nelle ultime ore a Milano. MILANO 22 SETTEMBRE 2025 MALTEMPO MILANO FORTI DISAGI DOVUTI ALL ESONDAZIONE DEL TORRENTE SEVESO CON ALLAGAMENTI NEL QUARTIERE DI NIGUARDA E PERSONE BLOCCATE A CASA E NEI NEGOZI NELLA FOTO VIALE CA GRANDA ANGOLO VIALE SUZZANI FOTO ROBY BETTOLINI Allerta arancione e gialla: ecco dove. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
