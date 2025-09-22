Allerta meteo e temporali criticità soprattutto in Lombardia e Liguria tra frane e fiumi esondati
Allerta meteo, intensi temporali nel Nord e nel Centro Italia: le aree più colpite e come evolverà la situazione nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: allerta - meteo
Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo
Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati
Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo
ALLERTA METEO GIALLA Il Centro Funzionale della Regione Toscana ha emanato un'allerta meteo per lunedì 22 settembre: previsto codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore e temporali forti dalle 12:00 alle 23:59. - facebook.com Vai su Facebook
Allerta meteo arancione per violenti temporali: a Milano e in Lombardia cambia tutto. Quando e le zone più a rischio - Decisa svolta meteo nell’arco di poche ore: dopo un weekend con temperature pienamente estive arriva il maltempo, pronto a colpire duramente e trascinarci letteralmente da una stagione all’altra. Secondo ilgiorno.it
Allerta Meteo, pesante avviso della Protezione Civile: in arrivo Pioggia incessante, Temporali e Vento - Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori inter ... Si legge su ilmeteo.it