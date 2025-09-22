Tempo di lettura: 2 minuti In ragione dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale che, a partire dalle ore 00:00 e fino alle ore 23:59 di domani 23 settembre prevede rovesci e temporali, il sindaco Clemente Mastella ha disposto la chiusura per la giornata di domani 23 settembre: – della villa comunale e dei parchi cittadini; – del cimitero comunale, ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali (con presenza dei familiari dei defunti) e di operatività interna improrogabile, che dovranno comunque essere svolte con particolare attenzione e cautela da parte degli operatori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Allerta meteo, domani 23 settembre chiusi parchi, villa e cimitero