Allerta meteo arancione forti rovesci su Genova La protezione civile | Prestare attenzione
È scattata a mezzanotte l'allerta meteo arancione per temporali sulla Liguria. A Genova, dove durerà fino alle 15 e poi sarà gialla fino alle 18, è stato deciso di tenere le scuole chiuse per oggi. Non è stata l'unica amministrazione a compiere questa scelta: qui l'elenco dei Comuni in cui i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo
Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati
Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo
ALLERTA METEO GIALLA Il Centro Funzionale della Regione Toscana ha emanato un'allerta meteo per lunedì 22 settembre: previsto codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore e temporali forti dalle 12:00 alle 23:59. - facebook.com Vai su Facebook
Allerta meteo: arancione per rischio idrogeologico e gialla per forti temporali; Allerta Arancione per temporali; Allerta meteo arancione, forti rovesci su Genova. La protezione civile: Prestare attenzione.
Forti temporali in arrivo, lunedì di allerta arancione su tutta la Liguria. Scuole chiuse a Genova - Genova – L’Arpal ha emesso un’allerta per il maltempo sulla Liguria di colore diverso a seconda delle zone, ma tendenzialmente che passerà dal giallo all’arancione fra la serata e le prime ore di ... Scrive ilsecoloxix.it
Allerta meteo scuole chiuse lunedì 22 settembre: stop alle lezioni in diversi comuni della Liguria. L’elenco - L’allerta arancione per forti temporali, emanata dall’Agenzia Arpal dalla mezzanotte di oggi fino a lunedì pomeriggio, ha comportato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tantissimi comun ... orizzontescuola.it scrive