Allerta meteo arancione forti rovesci su Genova La protezione civile | Prestare attenzione

È scattata a mezzanotte l'allerta meteo arancione per temporali sulla Liguria. A Genova, dove durerà fino alle 15 e poi sarà gialla fino alle 18, è stato deciso di tenere le scuole chiuse per oggi. Non è stata l'unica amministrazione a compiere questa scelta: qui l'elenco dei Comuni in cui i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it