Allerta meteo arancione forti rovesci su Genova La protezione civile | Prestare attenzione

Genovatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È scattata a mezzanotte l'allerta meteo arancione per temporali sulla Liguria. A Genova, dove durerà fino alle 15 e poi sarà gialla fino alle 18, è stato deciso di tenere le scuole chiuse per oggi. Non è stata l'unica amministrazione a compiere questa scelta: qui l'elenco dei Comuni in cui i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

allerta meteo arancione fortiForti temporali in arrivo, lunedì di allerta arancione su tutta la Liguria. Scuole chiuse a Genova - Genova – L’Arpal ha emesso un’allerta per il maltempo sulla Liguria di colore diverso a seconda delle zone, ma tendenzialmente che passerà dal giallo all’arancione fra la serata e le prime ore di ... Scrive ilsecoloxix.it

Allerta meteo scuole chiuse lunedì 22 settembre: stop alle lezioni in diversi comuni della Liguria. L’elenco - L’allerta arancione per forti temporali, emanata dall’Agenzia Arpal dalla mezzanotte di oggi fino a lunedì pomeriggio, ha comportato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tantissimi comun ... orizzontescuola.it scrive

