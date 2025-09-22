Allerta meteo arancione forti piogge su Genova La protezione civile | Prestare attenzione

Genovatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È scattata a mezzanotte di oggi, lunedì 22 settembre, l'allerta meteo arancione per temporali sulla Liguria. A Genova, dove durerà fino alle 15 e poi sarà gialla fino alle 18, è stato deciso di tenere le scuole chiuse per oggi. Non è stata l'unica amministrazione a compiere questa scelta: qui. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

