Allerta maltempo sul Nord Italia | scuole chiuse e allagamenti Una donna dispersa

Allerta arancione in Liguria, Piemonte e Lombardia. A Milano esonda il Seveso, Lambro osservato speciale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Allerta maltempo sul Nord Italia: scuole chiuse e allagamenti. Una donna dispersa

Maltempo oggi nelle Marche: allerta gialla per temporali in tutta la regione

Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati

Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Maltempo sferza il Nord, donna dispersa nell'Alessandrino. Allerta arancione in Liguria e Lombardia - Maltempo, Sala: qualche disagio ma situazione sotto controllo; Meteo, allerta maltempo in diverse regioni d'Italia. VIDEO; Allerta meteo e temporali, criticità soprattutto in Lombardia e Liguria tra frane e fiumi esondati.

Meteo, allerta maltempo in diverse regioni d'Italia. VIDEO - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali a partire dalla ... Scrive tg24.sky.it

Maltempo in Lombardia, 80 mm solo nella mattinata a Nord Milano | FOTO e VIDEO - Una forte ondata di maltempo ha colpito la Lombardia e in particolare Milano e la provincia con fenomeni temporaleschi intensi e violenti. Riporta meteo.it