Allerta maltempo esonda il Seveso a Milano dopo i forti temporali | disagi e allagamenti in tutta la Lombardia

Dopo le 10 di questa mattina è esondato il Seveso a Milano. Grossi disagi in tutta la Regione, in particolare nelle province di Como, Varese e Monza, con temporali, allagamenti e frane. L'allerta arancione è attiva fino alle 16 di oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: allerta - maltempo

Maltempo oggi nelle Marche: allerta gialla per temporali in tutta la regione

Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati

Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/allerta-maltempo-lombardia-gia-80mm-pioggia-nord-milano-AHPDxXlC #maltempo #Lombardia #Milano - facebook.com Vai su Facebook

Temporali e allagamenti in Lombardia: è allerta #meteo. Da #Milano a #Como, ecco la situazione #maltempo https://rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2025/09/forti-piogge-in-lombardia-e-allerta-maltempo-ecco-la-situazione-61b65f41-3604-4125-9166-9a4201 - X Vai su X

Maltempo, a Milano esonda il Seveso; Maltempo sferza il Nord, donna dispersa nell'Alessandrino. Allerta arancione in Liguria e Lombardia - Continuano le ricerche della donna dispersa nell'Alessandrino; Maltempo in Lombardia: il Seveso esonda a Milano, alto il livello anche del Lambro. Frana nel Comasco.

Maltempo, Lombardia in allerta arancione. A Milano esonda il Seveso - A Milano esonda il Seveso, situazione critica nel Comasco. Segnala meteo.it

Allerta maltempo, esonda il Seveso a Milano dopo i forti temporali: disagi e allagamenti in tutta la Lombardia - la regione lombarda, in allerta arancione, è stata colpita da un'intensa ondata di maltempo che ha interessato in particolare le province ... Si legge su fanpage.it