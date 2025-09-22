Allerta maltempo a Nord e Centro Italia

7.42 Il passaggio di una perturbazione su Nord e Centro della Penisola potrebbe concludere l'estate portando piogge e temperature nettamente più basse di quelle degli ultimi giorni. In Lombardia piove dalla notte scorsa: le precipitazioni interessano soprattutto il settore Nord, dove è allerta arancione. Codice giallo in Toscana per piogge e vento. Oggi è l'equinozio d'autunno: da domani le ore di luce andranno diminuendo e le notti si allungheranno. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

