Allerta in Lombardia e Toscana | scuole chiuse per maltempo

L’autunno entra in Italia con un’ondata di maltempo, portando temporali, forti precipitazioni e nubifragi tra il 22 e il 23 settembre. La sospensione delle lezioni per allerta meteo, riguarda numerosi comuni, soprattutto in Lombardia e Toscana. Le autorità raccomandano di seguire le informazioni ufficiali e le allerte della Protezione Civile per garantire sicurezza a studenti, . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: allerta - lombardia

Allerta meteo per temporali forti in Lombardia e in parte del Comasco confermata

Allerta gialla Lombardia, mercoledì 1 e giovedì 2 luglio 2025: quali sono le zone a rischio temporali?

Allerta gialla Lombardia, martedì 1 e mercoledì 2 luglio 2025: quali sono le zone a rischio temporali?

Maltempo, allerta arancione in Liguria e in Lombardia - X Vai su X

Allerta meteo arancione sui settori settentrionali della Lombardia, gialla nel resto della regione. Frane e allagamenti nel Comasco. Intenso temporale a Busto Arsizio. A Milano paratie a Ponte Lambro - facebook.com Vai su Facebook

Allerta maltempo, scuole chiuse in Liguria: allerta arancione. Colpite Piemonte, Lombardia e Toscana; Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali 22 settembre: le regioni a rischio; Piove su mezza Italia ma nella giornata di oggi non si prevedono criticità - Migliora il tempo ma persistono piogge e rovesci, specie al nord. Massime in rialzo al centro sud.

Maltempo, allerta meteo arancione in Lombardia: chiuse scuole e strade, colpita anche la Liguria - Scatta l’allerta meteo arancione in Lombardia e in Liguria: precipitazioni record e criticità diffuse in diverse zone. Secondo notizie.it

Allerta meteo oggi, a Milano già 80 mm di pioggia. Scuole chiuse in Liguria e nell'Alessandrino, strade allagate a Como - Una perturbazione di origine atlantica si avvicina progressivamente dalla Francia al nostro ... Si legge su msn.com