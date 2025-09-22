Allegri il perfezionista | Non bisogna mai spegnere la luce Il Milan blinda Udine e manda un messaggio alla Serie A
Sabato sera, a Udine, il Milan di Massimiliano Allegri ha detto con chiarezza chi vuole essere: una squadra che non si accontenta nemmeno sul 3-0, che pretende disciplina fino all’ultimo minuto e che trasforma il risultato in cultura del dettaglio. Da squalificato, collegato con la tribuna stampa, Allegri ha ribadito ai suoi analisti e alla panchina il principio che lo accompagna da sempre: “Non bisogna mai spegnere la luce”. Dove, quando, chi, cosa e perché sono tutti sul tavolo: al Friuli, sabato, il Milan ha concesso praticamente zero tiri in porta all’ Udinese, imponendo ritmo, distanze corte e ferocia sulle seconde palle. 🔗 Leggi su Milanzone.it
In questa notizia si parla di: allegri - perfezionista
Milan, Allegri un perfezionista. Sul 3-0 ha urlato dalla tribuna: Mai spegnere la luce; Milan, Allegri non vuole cali: ecco cos'ha urlato ai suoi giocatori dopo il 3-0 contro l'Udinese; Milan retroscena Allegri | un martello in tribuna stampa a Udine Sul 3-0 ha urlato….
Milan, Allegri non vuole cali: ecco cos'ha urlato ai suoi giocatori dopo il 3-0 contro l'Udinese - Massimiliano Allegri è un perfezionista e non vuole cali di tensione nemmeno se la sua squadra sta vincendo 3- Secondo milannews.it
Retroscena Gazzetta: "Allegri non vuole cali: 'Mai spegnere la luce'" - "Allegri non vuole cali: 'Mai spegnere la luce'": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che racconta come Massimiliano Allegri ha preparato la trasferta di Udine ... Si legge su milannews.it