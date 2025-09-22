Alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Lecce in programma domani sera a San Siro, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset. Le parole di Allegri. Allegri non sarà in panchina domani in quanto dovrà scontare la seconda giornata di squalifica che aveva rimediato ai tempi della Juventus. «Domani è una competizione diversa dal campionato, è una gara da dentro o fuori. Non ci sono nemmeno i supplementari, quindi non dobbiamo arrivare ai rigori che sono una lotteria. Vincere non è mai facile, dovremo avere il giusto approccio». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri: «Giovedì o venerdì valuteremo Leao per capire se giocherà contro il Napoli»