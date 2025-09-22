Allegri e la Coppa Italia | Milan obbligatorio vincere Nkunku sta bene E Leao
L'allenatore rossonero prima della partita contro il Lecce di domani sera: "Non è una occasione per far vedere chi ha giocato meno, è una occasione per passare un turno". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Lele Adani, il no a Mancini, il sesso con la Coppa Italia, le liti con Allegri e Vieri: «Non perdono il tradimento di un amico»
Calendario Milan, per Allegri in arrivo Coppa Italia e Serie A
Ippica | Al Caprilli di Livorno ecco la Coppa del Mare, in pista anche due cavalli di Allegri: partenti e pronostici
$Lecce in Coppa Italia: Allegri ancora squalificato, Landucci in panchina. Previsti 2-3 cambi, con De Winter e Ricci che spingono. @CorSport $Milan $CoppaItalia
Milan Lecce in Coppa Italia Allegri lancia Athekame
Allegri e la Coppa Italia: Milan, obbligatorio vincere. Nkunku sta bene. E Leao...; Coppa Italia, Milan-Lecce: dove vedere la partita in tv; Milan-Lecce, le probabili formazioni: Ricci, Athekame, De Winter titolari.
Milan, Gimenez resta un caso: ultima chance in Coppa Italia. Allegri pensa alla rivoluzione in attacco - Nonostante la netta vittoria con l'Udinese, Gimenez ha deluso ancora: contro il Lecce in Coppa Italia deve convincere Allegri, altrimenti rischia grosso. Secondo sport.virgilio.it
Milan Lecce, Allegri rivoluziona la difesa: ecco cosa filtra alla vigilia della sfida di Coppa Italia - Milan Lecce, Allegri rivoluziona la difesa: ecco cosa filtra alla vigilia della sfida di Coppa Italia. Da milannews24.com