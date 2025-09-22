Alleati per il mare Nasce il primo osservatorio sull’underwater

È STATO SOTTOSCRITTO e presentato a Roma l’accordo di collaborazione tra il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, l’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Unioncamere) e l’Assonautica Italiana (Associazione Nazionale per lo Sviluppo dell’Economia del Mare di Unioncamere) per la creazione del primo Osservatorio specifico in Italia. L’intesa ha, infatti, come obiettivo la condivisione di dati non classificati e la realizzazione di iniziative finalizzate a promuovere le rispettive funzioni in materia di underwater e a rafforzare la cooperazione istituzionale tra le tre realtà, protagoniste nello scenario della Blue Economy italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alleati per il mare. Nasce il primo osservatorio sull’underwater

