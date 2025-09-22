Allarme Sinner l’Italia trema | c’è grande preoccupazione

Scatta l’allarme per Jannik Sinner, impegnato a breve nella campagna asiatica alla rincorsa di Alcaraz. Tutta Italia trema e c’è un motivo preciso. Per Jannik Sinner i prossimi giorni rappresentano un crocevia fondamentale di una stagione già memorabile, ma che può ancora regalare colpi di scena. L’altoatesino sarà impegnato prima a Pechino, poi a Shanghai, due tappe ravvicinate e ad altissimo coefficiente di difficoltà che rischiano di incidere non solo sul suo cammino individuale, ma anche sulle scelte relative alla Coppa Davis. Il focus principale resta la rincorsa al primato nel ranking mondiale. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

