Allarme fuga di gas in strada i tecnici cercano la perdita per ore ma era il frutto più puzzolente del mondo

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il singolare episodio in Inghilterra dove a risolvere il mistero ci ha pensato il locale fruttivendolo che ha spiegato che l’odore arrivava dai magazzini del negozio dove era stata stoccata una partita di Durian, noto come il frutto più puzzolente del mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

