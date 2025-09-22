Allarme erosione nel Lazio e la costa pontina hanno perso il 7,5% di spiaggia Gli interventi

Tra il 2006 e 2020 risulta essere modificato il 60,6% della costa laziale, per un totale di 79 km complessivi con il 29,7% del litorale laziale in erosione. Dati che preoccupano quelli che sono stati resi noti nei giorni scorsi dalla Regione Lazio che ha presentato il “Piano per la difesa. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: allarme - erosione

"L’erosione galoppa". Allarme dei Paladini

Allarme erosione, spiaggia divorata: "Serve un’unica cabina di regia"

Erosione della costa, allarme in Puglia. Lo sfogo di Filograna: «Ho perso 20 metri di lido. La politica dov?è?»

Per le coste del Lazio è allarme erosione: in 14 anni Roma ha perso 31 ettari di spiagge https://ift.tt/DHULuXW - X Vai su X

ÈTv Marche. . Un grido d'allarme quello del comitato Viva Scossicci e dell'associazione dei balneari di Porto Recanati. E un nemico: l'erosione costiera. C'è un progetto da 24 milioni di euro complessivi, finanziato per ora solo con nove milioni, per allungare ult - facebook.com Vai su Facebook

Allarme erosione nel Lazio, e la costa pontina hanno perso il 7,5% di spiaggia. Gli interventi; Per le coste del Lazio è allarme erosione: in 14 anni Roma ha perso 31 ettari di spiagge; La Tuscia ha perso il 9% di spiagge, sette ettari solo a Montalto di Castro.

Per le coste del Lazio è allarme erosione: in 14 anni Roma ha perso 31 ettari di spiagge - Tra il 2006 e il 2020 Roma ha perso il 14,7% delle sue spiagge, pari a 30,93 ettari. Come scrive romatoday.it

Lazio, 90 milioni per salvare le spiagge - Il progetto prevede scogliere, sabbia dal largo e nuove tecnologie per proteggere diversi comuni costieri ... Si legge su ilfaroonline.it