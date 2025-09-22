Allarme droni | chiuso l’aeroporto di Copenaghen
L’aeroporto internazionale di Kastrup a Copenaghen, il principale scalo della Danimarca, è stato temporaneamente chiuso a causa della presenza di droni non autorizzati nei pressi delle piste. La segnalazione ha costretto le autorità aeroportuali a sospendere decolli e atterraggi, provocando ritardi e dirottamenti verso altri scali della regione. Secondo quanto comunicato dalla polizia danese, sarebbero . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
