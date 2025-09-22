Allagato il Tribunale di Milano | impossibili le notifiche dell’inchiesta sull’urbanistica

Milano – Sono state depositate stamattina le motivazioni del Tribunale del Riesam e di Milano sulle decisioni di revoca degli arresti domiciliari per l'ormai ex assessore Giancarlo Tancred i, per il presidente della Commissione paesaggio, Giuseppe Marinoni, e per il manager Federico Pella, indagati nell'inchiesta sull'urbanistica e a cui i giudici hanno applicato lo scorso agosto, in sostituzione, misure interdittive. La bomba d'acqua che ha investito Milano in mattinata, però, ha allagato varie parti del Palazzo di Giustizia, tra cui proprio gli uffici del Riesame impendendo, al momento, di notificare le motivazioni ai difensori dei tre indagati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

