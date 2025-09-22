Allagamenti e nubifragio nel Comune brianzolo | domani le scuole rimarranno chiuse

Monzatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani gli studenti che frequentano le scuole di Seveso rimarranno a casa. Scuole chiuse nella giornata di martedì 23 settembre nel Comune brianzolo dove oggi, in dieci ore, sono caduti 212 mm di pioggia, un evento unico hanno spiegato gli esperti di Arpa (Agenzia regionale protezione ambiente.La. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

