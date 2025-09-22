Alla scoperta di una storia mai raccontata | Wilde come se di Roberto Ippolito Sabato 27 con Stefano Petrocchi alla libreria Nuova Europa ai Granai

A Roma la prima presentazione nazionale del romanzo pubblicato da Sem Feltrinelli, alle ore 12. Due destini lontani, quelli di Oscar e di un soldato, si incrociano nel momento più buio. Il potere spietato nell’Inghilterra vittoriana di fine Ottocento Due uomini nella tempesta: Oscar Wilde e un soldato sono i protagonisti del romanzo di Roberto Ippolito “Wilde come se” pubblicato da Sem Feltrinelli. La prima presentazione nazionale è in programma sabato 27 settembre 2025, a mezzogiorno. L’autore dialoga con Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, nella Libreria Nuova Europa I Granai, a Roma, Via Mario Rigamonti 100, con ingresso libero. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Alla scoperta di una storia mai raccontata: “Wilde come se” di Roberto Ippolito. Sabato 27 con Stefano Petrocchi alla libreria Nuova Europa ai Granai

In questa notizia si parla di: scoperta - storia

Ecomusei, il futuro della memoria: Cammina la storia… alla scoperta del paese di Fronzola, a Poppi

Sorprendente scoperta in Perù: trovata una città perduta di 3.500 anni fa. Si riscrive la storia delle prime civiltà

Sanremo 1976: alla scoperta della storia del festival

ALLA SCOPERTA DELLA STORIA DI MULAZZO La tradizione vuole che proprio qui Dante abbia scritto parte del Canto VIII del Purgatorio. Comune di Mulazzo Lunigiana World - facebook.com Vai su Facebook

Tra storia e leggenda alla scoperta di Villa Malvasia, la storica residenza seicentesca di Bologna - X Vai su X

Oscar Wilde a 125 anni dalla morte: a Dublino eventi e scoperte legati a vita e opere del grande scrittore. L'Irlanda gli rende omaggio; L’Irlanda celebra Oscar Wilde con mostre e installazioni a 125 anni dalla morte dello scrittore; La storia di Chris McCandless, il ragazzo che ha ispirato Into the wild.

La storia mai raccontata: “Wilde come se” di Roberto Ippolito sabato 27 con Stefano Petrocchi ai Granai - A Roma la prima presentazione nazionale del romanzo pubblicato da Sem Feltrinelli, alle ore 12. Riporta lapilli.eu

Alla scoperta della favola Vastogirardi: “Finalmente la Serie D. Ora guardiamo al futuro” - La squadra del piccolo comune molisano ha raggiunto per la prima volta nella sua storia la promozione in Serie D. Scrive gianlucadimarzio.com