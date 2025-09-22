Alla scoperta di una storia mai raccontata | Wilde come se di Roberto Ippolito Sabato 27 con Stefano Petrocchi alla libreria Nuova Europa ai Granai

A Roma la prima presentazione nazionale del romanzo pubblicato da Sem Feltrinelli, alle ore 12. Due destini lontani, quelli di Oscar e di un soldato, si incrociano nel momento più buio. Il potere spietato nell’Inghilterra vittoriana di fine Ottocento Due uomini nella tempesta: Oscar Wilde e un soldato sono i protagonisti del romanzo di Roberto Ippolito “Wilde come se” pubblicato da Sem Feltrinelli. La prima presentazione nazionale è in programma sabato 27 settembre 2025, a mezzogiorno. L’autore dialoga con Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, nella Libreria Nuova Europa I Granai, a Roma, Via Mario Rigamonti 100, con ingresso libero. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

