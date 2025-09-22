Alla Cittadella degli artisti di Molfetta due giorni di proiezioni per lo speciale dedicato a Herzog

Secondo appuntamento autunnale per Cine Cittadella, le proiezioni cinematografiche alla Cittadella degli artisti di Molfetta. Questa settimana è in programma un omaggio al regista tedesco Werner Herzog, voce unica, libera, potente del cinema internazionale.Doppia proiezione martedì 23 e mercoledì. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Cittadella degli artisti, nuova annualità del laboratorio urbano di Molfetta: al via con la proiezione 'Come ti muovi, sbagli'

Malalingua. . 3 autori, 9 attori, 24 ore per creare 3 spettacoli originali. Il 27 settembre alla Cittadella degli Artisti di Molfetta vivi con noi il format americano che unisce scrittura, regia e scena in una maratona creativa. 24 HOURS PLAY – Prima Nazionale a Mo - facebook.com Vai su Facebook

Molfetta, continua Trame Contemporanee con due appuntamenti alla Cittadella degli Artisti - Ricerca e relazioni, sono le parole chiave attorno a cui ruoterà la serata di sabato 14 ottobre per Trame Contemporanee, il Festival di Nuova Drammaturgia prodotto da Malalingua ETS. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Musica, Caparezza sceglie la Cittadella degli Artisti nella «sua» Molfetta per registrare parte del nuovo disco - Gioca in casa Caparezza che in questi giorni è alla Cittadella degli Artisti di Molfetta (Ba) per registrare una parte del suo prossimo album. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it