Alisha Lehmann primo gol e sorrisi in riva al lago | la sua nuova vita a Como

La Juventus, con la vittoria di scudetto e Coppa Italia (anche se non da protagonista), è il passato. Ora la svizzera vuole lasciare il segno con la maglia delle lariane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alisha Lehmann, primo gol e sorrisi in riva al lago: la sua nuova vita a Como

Alisha Lehmann e le altre Atlete Regine dello sport: quando la bellezza incontra il talento.

Alisha Lehmann gira agli Europei con una guardia del corpo, ma nella Svizzera non gioca mai: cosa fa

Alisha Lehmann: tuffi spericolati e relax sotto il sole dopo Euro 2025

Alisha Lehmann, primo gol e sorrisi in riva al lago: la sua nuova vita a Como - La Juventus, con la vittoria di scudetto e Coppa Italia (anche se non da protagonista), è il passato. Segnala gazzetta.it

Primo gol di Lehmann nel Como Women (che batte l’Inter) - Partita La squadra chiude con una vittoria di prestigio il girone B della Serie A Women’s Cup di calcio: 1- Lo riporta laprovinciadicomo.it