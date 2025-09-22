Alisha Lehmann primo gol e sorrisi in riva al lago | la sua nuova vita a Como

Gazzetta.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus, con la vittoria di scudetto e Coppa Italia (anche se non da protagonista), è il passato. Ora la svizzera vuole lasciare il segno con la maglia delle lariane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

alisha lehmann primo gol e sorrisi in riva al lago la sua nuova vita a como

© Gazzetta.it - Alisha Lehmann, primo gol e sorrisi in riva al lago: la sua nuova vita a Como

In questa notizia si parla di: alisha - lehmann

Alisha Lehmann e le altre Atlete Regine dello sport: quando la bellezza incontra il talento.

Alisha Lehmann gira agli Europei con una guardia del corpo, ma nella Svizzera non gioca mai: cosa fa

Alisha Lehmann: tuffi spericolati e relax sotto il sole dopo Euro 2025

Alisha Lehmann, primo gol e sorrisi in riva al lago: la sua nuova vita a Como; Alisha Lehmann rinasce sul lago di Como: l'ex Juve segna il primo gol contro l'Inter; Alisha Lehmann incanta Como: il gol all'Inter e le foto in bikini dopo l'addio polemico alla Juventus.

alisha lehmann primo golAlisha Lehmann, primo gol e sorrisi in riva al lago: la sua nuova vita a Como - La Juventus, con la vittoria di scudetto e Coppa Italia (anche se non da protagonista), è il passato. Segnala gazzetta.it

alisha lehmann primo golPrimo gol di Lehmann nel Como Women (che batte l’Inter) - Partita La squadra chiude con una vittoria di prestigio il girone B della Serie A Women’s Cup di calcio: 1- Lo riporta laprovinciadicomo.it

Cerca Video su questo argomento: Alisha Lehmann Primo Gol