Alisha Lehmann e Ramona Petzelberger che tecnica a bordo piscina | il video della serie di palleggi

22 set 2025

Una settimana fa contro l’ Inter è già arrivato il primo gol: chiusa la parentesi alla Juventus e la relazione con Douglas Luiz, ora Alisha Lehmann sta rinascendo in riva al lago, con la maglia del Como Women. La calciatrice svizzera, che in bianconero ha vinto scudetto e Coppa Italia senza però mai essere protagonista, ora sembra aver ritrovato i giusti stimoli nel nuovo club, che non è collegato a quello maschile ma è di proprietà di un fondo Usa. Tra i motivi della rinascita c’è anche Ramona Petzelberger, calciatrice tedesca già da un anno al Como e sua ex compagna di squadra all’ Aston Villa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

