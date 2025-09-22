Alimentazione e produttività | | La pausa pranzo è benessere

IN UN MONDO DEL LAVORO sempre più competitivo e veloce, la qualità dell’alimentazione dei dipendenti è diventata una leva strategica per migliorare il benessere e la produttività aziendale. Ciò che i lavoratori mangiano durante la giornata influisce direttamente sulla loro energia, capacità decisionale, resistenza allo stress e rendimento generale. Secondo un recente studio dell’Ilo, l’agenzia per il lavoro delle Nazioni Unite, la questione di come i lavoratori mangiano in azienda spesso non viene presa nella dovuta considerazione ma l’accesso a un’alimentazione sana è essenziale quanto la protezione dalle sostanze chimiche o dal rumore presenti sul posto di lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alimentazione e produttività:: "La pausa pranzo è benessere"

