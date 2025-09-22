Alexander Bublik come i primi tre tennisti del mondo nel 2025 per un dato

Un 2025 da incorniciare per Alexander Bublik. Il kazako ha conquistato l’accesso alla quarta finale nel massimo circuito internazionale, dopo aver vinto nei tre tornei precedenti. I successi sono arrivati ad Halle, Gstaad e Kitzbuehel. Se si considerano anche i Challenger, Bublik si è spinto agli atti conclusivi di Phoenix (sconfitta contro Joao Fonseca) e di Torino (vittoria contro Bu Yunchaokete). Ebbene, la quarta finale sarà ad Hangzhou, sul cemento cinese. Grazie all’affermazione contro il padrone di casa Yibing Wu per 6-3 6-3, Sasha se la vedrà domani contro il francese (qualificato) Valentin Royer, godendo dei favori del pronostico. 🔗 Leggi su Oasport.it

