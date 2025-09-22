Alex Menta fuori dal consiglio di amministrazione della Triestina

Triesteprima.it | 22 set 2025

Alex Menta non fa più parte del consiglio di amministrazione della Triestina, ma dovrebbe rimanere all'interno della società come dipendente. La notizia viene confermata dal diretto interessato, raggiunto telefonicamente da chi scrive questa mattina. Dopo l'entrata nel board rossoalabardato del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

