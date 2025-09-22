Alessandra Favati presenta il suo romanzo nel Settembre Sangiulianese

Pisa, 22 settembre 2025 - Martedì 23 settembre, alle 16.30, la Sala Niccolini di San Giuliano Terme ospiterà la presentazione del romanzo Il coraggio tra i fiori d’ortica, un appuntamento che si inserisce nel ricco cartellone del Settembre Sangiulianese 2025. L’incontro, a ingresso libero fino a esaurimento posti, offrirà al pubblico un pomeriggio di parole, riflessioni e letture, con l’obiettivo di creare uno spazio di dialogo tra autrice, lettori e comunità. Al centro della conversazione ci sarà Alessandra Favati, autrice del romanzo, che parlerà del suo lavoro in un dialogo aperto con Laura Paggini e Sara Ferraioli, con interventi delle letture di Daniela Bertini, dell’Associazione Il Gabbiano, che daranno voce alle pagine del libro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alessandra Favati presenta il suo romanzo nel Settembre Sangiulianese

In questa notizia si parla di: alessandra - favati

Sabato mattina rotta verso il mare? Fate una sosta a Marina di Pisa e passate a salutare Alessandra Favati: vi aspetta per il firmacopie di Il coraggio tra i fiori d’ortica. Tra una passeggiata sul lungomare e un caffè, potete incontrare l’autrice, farvi dedicare il - facebook.com Vai su Facebook

Alessandra Favati presenta il suo romanzo nel Settembre Sangiulianese; 'Il coraggio tra i fiori di ortica', presentazione del libro di Alessandra Favati alla libreria Feltrinelli di Pisa; Libro Quella corte di segreti.

Alessandra Amoroso presenta il suo nuovo album: "Sono in uno stato di grazia, ho smesso di farmi la guerra" - La cantante salentina è oggi una donna consapevole, tranquilla, che si gode l'oggi: "Non voglio più pensare a quello che è stato o a quello che sarà, dando importanza solo al presente. Come scrive tgcom24.mediaset.it