Alcaraz cosa hai fatto? Noah si inchina e Cobolli

Il team World si aggiudica la Laver Cup del 2025: è la squadra di Agassi ad aggiudicarsi il titolo. Il punto del torneo, però, è del team Europa. Nel doppio tra RuudAlcaraz e OpelkaMichelsen lo spagnolo firma un colpo assurdo a rete. Le reazioni sono tutte da ridere: Noah si inchina e Cobolli rimane senza parole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alcaraz, cosa hai fatto? Noah si inchina e Cobolli...

Sinner intervistato da Pippa Horn: “Alcaraz ha sempre avuto qualcosa di speciale, non so se io ho la stessa cosa”

Alcaraz replica a Kyrgios: “Non mi sorprende nulla, soprattutto se è un suo commento. Ma su una cosa ha ragione”

Alcaraz dice cosa farà durante Sinner-Djokovic in vista della finale a Wimbledon: “Sarò onesto”

Alcaraz non riesce a dimenticare la vittoria al Roland Garros contro Sinner: "C'è una cosa che ho sempre pensato…"

#Alcaraz non riesce a dimenticare la vittoria al #RolandGarros contro #Sinner: "C'è una cosa che ho sempre pensato…"

Laver Cup, Fritz: “Contro Alcaraz ho giocato senza paura. È questo il tennis che voglio giocare” - Così si batte il numero 1" ha sottolineato il tennista americano al termine della gara vinta contro il fuoriclasse iberico ... Riporta ubitennis.com

Laver Cup, Alcaraz: “La sconfitta con Fritz? Condizioni difficili, ho bisogno di più tempo per allenarmi” - Interviste | "Prima di una gara è importante allenarsi, giocare set, fare punti, e io mi sono allenato appena un'ora al giorno", ha sottolineato il numero 1 del mondo ... Si legge su ubitennis.com