L’incontro con Alberto Melloni alla Basilica di Santa Maria Maggiore per “Molte Fedi”, il corso di teatro per adulti con Teatro Prova al San Giorgio, gli scacchi alla Caversazzi, la serata olistica alla scoperta dello shiatsu alla biblioteca di Ponte San Pietro e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 22 settembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Stasera alle 17 al Teatro di Loreto, a Bergamo, andrà in scena “Uno, due, tre.”, teatro d’attore senza parole, con la Compagnia Drammatico vegetale. Da 2 anni. Uno spettacolo sui colori e le forme. Dai colori primari e le forme semplici, i bambini scoprono la complessità del mondo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Alberto Melloni teatro, scacchi e shiatsu: cosa fare stasera a Bergamo e provincia