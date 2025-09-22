Albertini | Questo Modric sembra Pirlo Ed è anche merito suo se il Milan non prende gol

L'ex centrocampista rossonero: "Luka come Andrea è un'ex mezza punta che ha saputo riciclarsi in un altro ruolo. Ha dato tranquillità, con lui tutto è più semplice e la difesa.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Albertini: "Questo Modric sembra Pirlo. Ed è anche merito suo se il Milan non prende gol"

In questa notizia si parla di: albertini - modric

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Albertini: ‘Milan da Scudetto con questo Modric'”

Albertini: “Il Milan deve puntare allo Scudetto. Modric fuoriclasse: con lui tutto più semplice”

Albertini: “Il Milan deve lottare per lo Scudetto”. Poi su Modric aggiunge: “Fa la differenza”

“Il #Milan non può ma deve lottare per vincere lo scudetto. Allegri sa come si vince, e con Modric e Rabiot ha uno dei centrocampi migliori del campionato” ? Le parole di Demetrio #Albertini a @Gazzetta_it sui rossoneri dopo le tre vittorie in Serie A - X Vai su X

IL MOZART DI ZARA Luka Modric festeggia i suoi primi 40 anni in campo. È nato il 9 settembre 1985 a Zara, nella Dalmazia, ed è ancora in auge con la maglia del Milan, dove si è trasferito questa estate. Il Mozart di Zara è stato un simbolo del Real Madrid, è - facebook.com Vai su Facebook

Albertini: Questo Modric sembra Pirlo. Ed è anche merito suo se il Milan non prende gol.

Albertini: "Milan, solo il Napoli ha un centrocampo così forte" - Queste le parole di Demetrio Albertini, ex rossonero, intervistato dall'edizione odierna della ... Si legge su tuttonapoli.net

Albertini: "Modric ha dato tranquillità e serenità al gruppo. E con i piedi fa la differenza" - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Demetrio Albertini ha parlato così di Luka Modric: "Modric ha dato tranquillità e serenità al gruppo. Come scrive milannews.it