Albertini | Questo Modric sembra Pirlo Ed è anche merito suo se il Milan non prende gol

Gazzetta.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex centrocampista rossonero: "Luka come Andrea è un'ex mezza punta che ha saputo riciclarsi in un altro ruolo. Ha dato tranquillità, con lui tutto è più semplice e la difesa.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

albertini modric sembra pirloAlbertini: "Milan, solo il Napoli ha un centrocampo così forte" - Queste le parole di Demetrio Albertini, ex rossonero, intervistato dall'edizione odierna della ... Si legge su tuttonapoli.net

albertini modric sembra pirloAlbertini: "Modric ha dato tranquillità e serenità al gruppo. E con i piedi fa la differenza" - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Demetrio Albertini ha parlato così di Luka Modric: "Modric ha dato tranquillità e serenità al gruppo. Come scrive milannews.it

