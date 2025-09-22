Albertini | Il Milan deve puntare allo Scudetto Modric fuoriclasse | con lui tutto più semplice
Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco le dichiarazioni sui rossoneri: focus su Luka Modric e Scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: albertini - milan
Albertini: «Ricci al Milan? Che non sia un punto di partenza, ma di arrivo per lui»
Milan, Samuele Ricci è ufficiale: vestirà la 4, sulle orme di Albertini e Kaladze
Albertini: “Ricci al Milan? Mi piace. Spero che lo prenda come punto di partenza”
“Il #Milan non può ma deve lottare per vincere lo scudetto. Allegri sa come si vince, e con Modric e Rabiot ha uno dei centrocampi migliori del campionato” ? Le parole di Demetrio #Albertini a @Gazzetta_it sui rossoneri dopo le tre vittorie in Serie A - X Vai su X
"Albertini, lancio a cercare Savicevic, è in vantaggio Nadal. Eh, Savicevic gli ruba la palla… E poi… segna un goal incredibile! Strepitoso il goal di Savicevic… eccezionale prodezza… ci lascia veramente di stucco! 3 a 0 per il Milan e Savicevic incredibile...". - facebook.com Vai su Facebook
Per Albertini il Milan con Modric è da scudetto; Albertini: “Modric ha portato tranquillità. Scudetto? Napoli favorito, ma…”; Albertini vota Vlahovic: Non si discute, lo prenderei a occhi chiusi.
Albertini: “Il Milan deve puntare allo Scudetto. Modric fuoriclasse: con lui tutto più semplice” - Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Come scrive msn.com
Albertini: "Il Milan non può, ma deve lottare per lo scudetto" - Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha commentato così l'inizio di stagione del Milan di Allegri ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Il Milan non può ma ... Si legge su milannews.it