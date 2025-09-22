alberghetti la rimpatriata dei primi diplomati

Imola, 22 settembre 2025 – Ritrovarsi tra i banchi di scuola 60 anni dopo il diploma. Festa grande, qualche giorno fa, per gli ex allievi della classe 5°B dell’Istituto Tecnico Industriale ‘F. Alberghetti’ di Imola. Studenti che hanno un posto davvero speciale tra le pagine del romanzo dello storico plesso didattico cittadino di viale Dante. Già, perché iscritti nel 1960 nel distaccamento dipendente dall’Istituto Tecnico Industriale ‘G. Marconi’ di Forlì furono, un lustro dopo, i primi diplomati della specialità sotto l’egida della scuola imolese intitolata a Francesco Alberghetti: “Dopo qualche anno di reggenza forlivese, periodo in cui anche per svolgere i laboratori tecnologici eravamo obbligati a recarci in Romagna con un pulmino, l’istituto ottenne la propria autonomia imolese con la guida dell’ingegner Taino – ricorda l’ex studente Marziano Marfisi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

