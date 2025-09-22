Alatri Presentazione del libro In classe ho un uragano
Venerdì 26 settembre 2025 alle ore 17:00 presso la Biblioteca Comunale "L. Ceci" - sala conferenze “Carlo Costantini” si terrà la presentazione del libro “In classe ho un uragano”di Sabrina Morrea e Marco Saccucci strategie, metodologie e tecniche per la corretta gestione dell'alunno con diagnosi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: alatri - presentazione
Alatri, Open day a Piazza Rosa: presentazione dei risultati delle indagini archeologiche e prospettive di valorizzazione
Alatri, Presentazione del libro “La Catena degli Inganni” di Angela Mastrone
Incontro con gli autori Venerdì 26 settembre 2025, alle ore 17:00, presso la Biblioteca Comunale “Luigi Ceci” (Piazza Santa Maria Maggiore, 1 – Alatri), vi aspetta la presentazione del libro: “In classe ho un uragano. Strategie, metodologie e tecniche per la - facebook.com Vai su Facebook
Alatri, Presentazione del libro In classe ho un uragano; LA 2°D DELLA SCUOLA LUIGI CECI DI ALATRI (FR) VINCE IL CONCORSO CONAD “SCRITTORI DI CLASSE”; A scuola con Cesare e Stitch: gli amici a quattro zampe in classe per crescere meglio.
Presentazione del libro: "Complimenti per la trasmissione. Un impavido telebestiario della tv italiana" di Francesco Specchia - Bene iniziamo anche se sappiamo di tanti che come al solito come avviene spesso in questi eventi questa città sono in arrivo con le tante difficoltà che questa città comporta però noi dobbiamo ... radioradicale.it scrive
Presentazione del libro "Avrò cura di te" - 00 nella basilica di San Severo fuori le mura, al quartiere Sanità di Napoli, la presentazione del libro: “Avrò cura di te”, curato da Massimo Orlandi e Attilio Varricchio. Da rainews.it