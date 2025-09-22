Al via la IV edizione di Colori con la mostra Alto-Verso dell' artista Maria D' Anna
Il 27 settembre 2025 la Fondazione De Chiara De Maio presenterà la quarta edizione di Colori, rassegna d’arte contemporanea a cura di Valerio Falcone.Il presidente, i collaboratori e gli artisti coinvolti rinnovano, con questa iniziativa, l’impegno a promuovere l’arte contemporanea sul territorio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Filottrano palcoscenico di storia, colori e passione: arriva l'edizione numero 46 della "Contesa dello Stivale"
Domenica 21 settembre, alle ore 10.30, riparte il tour I COLORI DI GALLIZIO - edizione autunno 2025. Una visita guidata, a cura del @centCentro studi Beppe Fenoglio, pensata per conoscere le tante sfumature dell'artista albese Pinot Gallizio. Il percorso - facebook.com Vai su Facebook
Al via la IV edizione di Colori con la mostra Alto-Verso dell'artista Maria D'Anna
'Roma Jewelry Week', al via la IV edizione - La Roma Jewelry Week torna nella Capitale, per la sua quarta edizione, con un ricco programma di eventi, da oggi al 6 ottobre con un’anteprima mercoledì 25 a Villa Altieri. Riporta adnkronos.com
’Corsa a colori’. Prima edizione al via domenica - Il comitato dei genitori della scuola primaria Dei di Lamporecchio, con il patrocinio del Comune, organizza per domenica 18 maggio la prima edizione della ’Corsa a colori’. Secondo lanazione.it