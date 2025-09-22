Al via il festival della letteratura sportiva cultura sportiva e giornalismo sportivo

Dal 23 al 25 settembre la città di Arezzo sarà il teatro del "Festival della Letteratura Sportiva, Cultura Sportiva e Giornalismo Sportivo ", evento organizzato dal giornalista e project manager Donato Alfani, nell'ambito della 14° edizione del Festival del Calcio Italiano, con l'obiettivo di convogliare in una sola, grande, rassegna il meglio dello sport, raccontato attraverso mezzi di comunicazioni diversi, ma in collegamento tra di loro. Saranno tre giorni di giubilo, che attireranno al Teatro Aretino il meglio del palcoscenico italiano. Alle 9:30 l'ideale taglio del nastro spetta a Manuela Nicolosi, pioniera delle arbitre italiane in UEFA, che presenterà il suo libro "Decido io: Dal sogno alla Supercoppa: il coraggio di rompere gli schemi", edito da Roi Edizioni e pubblicato nell'ottobre 2024.

