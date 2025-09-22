Al via il censimento Istat per oltre 4.000 famiglie a Ravenna

ll Comune di Ravenna partecipa al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025, promosso dall’Istat e in programma tra ottobre e dicembre. L’indagine interesserà circa 4.200 famiglie e 900 individui del territorio comunale.Il censimento si articolerà in tre rilevazioni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it