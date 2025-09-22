Al via il bando da 15 milioni per il rilancio dell' area di Termini Imerese

“Con l’apertura del nuovo bando dedicato all’area di crisi di Termini Imerese, diamo un segnale concreto a chi vuole investire in Sicilia e creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro. È un passaggio fondamentale per restituire centralità a un territorio che ha sofferto per anni e che merita di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it