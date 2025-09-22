Al via a Gorizia il Consiglio episcopale permanente Cei Parla Mons Redaelli
Da oggi a mercoledì, a Gorizia, si riunisce il Consiglio episcopale permanente della Cei. Servizio di Nicola Ferrante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: gorizia - consiglio
Da lunedì 22 a mercoledì 24 settembre a Gorizia, presso l’Oratorio “Pastor Angelicus” della parrocchia dei Santi Ilario e Taziano, si riunirà il Consiglio episcopale permanente della Conferenza episcopale italiana (Cei). Pace, integrazione, Terza Assemblea Si - facebook.com Vai su Facebook
Gorizia ospiterà dal 22 al 24 settembre il Consiglio Permanente dela CEI, la conferenza episcopale italiana. Che di norma si riunisce a Roma o ad Assisi. Il tema tratato sarà la pace. - X Vai su X
Redaelli: «La Chiesa italiana a Gorizia, città crocevia tra i popoli»; Il Consiglio episcopale permanente della Cei a Gorizia. Appello dei vescovi per la pace; Il Vescovo Palmieri a Gorizia, dal 22 al 24 settembre, per la sessione autunnale del Consiglio Episcopale.
Cei: a Gorizia dal 22 al 24 settembre la sessione autunnale Consiglio episcopale permanente - Si svolgerà da lunedì 22 a mercoledì 24 settembre a Gorizia, presso l’oratorio “Pastor Angelicus” della parrocchia dei Santi Ilario e Taziano, la sessione autunnale del Consiglio episcopale permanente ... Secondo agensir.it
Cei, a Gorizia dal 22 al 24 settembre il Consiglio episcopale permanente - Si svolgerà da lunedì 22 a mercoledì 24 settembre a Gorizia, presso l’oratorio “Pastor Angelicus” della parrocchia dei Santi Ilario e Taziano, la sessione autunnale del Consiglio episcopale permanente ... Segnala toscanaoggi.it